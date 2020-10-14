أهم فوائد الزنجبيل… يطرد سموم الجسم ويحميك من سرطان المعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 06:54

أهم فوائد الزنجبيل… يطرد سموم الجسم ويحميك من سرطان المعدة

منذ 1 ساعة 14 October، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

مع اقتراب فصل الشتاء، يقبل الكثيرون على تناول مشروب الزنجبيل الساخن لما يتميز به من فوائد غذائية وصحية.
موقع “بولد سكاي” سلط الضوء أهم الفوائد الغذائية والصحية للمشروب الطبيعي ودوره في علاج العديد من الأمراض.
فيما يلي أهم فوائد المشروب:
يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم.
يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.
يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.
يساعد الزنجبيل في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد، وذلك لاحتوائه على مادة “الفلافونويد” التي تلعب دورا رئيسيا في منع ظهور السرطان كونها تنظم نشاط الإنزيم وتدمر السمية الجينية.
يساعد في تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية.
يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.
يساعد في علاج التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.
يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل “الإكزيما” وحكة الجلد، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين سي.

المصدر: سبوتنيك

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