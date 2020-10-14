رغم اجراءات الإغلاق .. تزايد حالات كورونا في لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 1245 اصابة كورونا جديدة خلال الساعات الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 55869. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات بلغ 13، ما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 479.

ومساء اليوم، اعلنت عدد من البلديات تسجيل إصابات جديدة في البلاد، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر.

بلدة الزرارية: حالة جديدة وطلب من المخالطين اجراء فحوص ال PCR

رصدت حالة كورونا جديدة في بلدة الزرارية في الزهراني، وعليه اصدرت البلدية بيانها التالي:”اهلنا الكرام، نعلمكم بانه تم رصد اصابة جديده بفيروس كورونا ونطلب من جميع المخالطين حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr للمخالطين.

وجددت البلدية الدعوة إلى ضرووة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا” على السلامة العامة” مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين، وتمنت ان لا يصيبهم مكروه وللحالات المصابة الشفاء العاجل.

رصد حالة جديدة في عدلون

تم رصد حالة كورونا جديدة في بلدة عدلون بالزهراني وعليه اصدرت خلية الازمة بيانها التالي :”اهالي بلدتنا الكرام تم رصد حالة كورونا جديدة وعليه نطلب من مخالطيه الاتصال بنا للخضوع الى فحص pcr كما الخضوع للحجر المنزلي التام”.

رصد حالة جديدة في البابلية

وأفادت بلدية البابلية في بيان، أن حالة كورونا إيجابية (covid19) مستجدة مؤكدة سجلت في البلدة اليوم وهي عائدة إلى سيدة مقيمة، وهي مخالطة لحالة أخرى، والمصابة بالفيروس تخضع للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتها وبمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية. وفي المقابل سجلت حالة شفاء جديدة وبذلك يكون قد أستقر عدد الحالات الأيجابية المؤكدة في البلدة على عشرة إصابات مثبتة فقط.

بلدية الكفير: حالتان جديدتان وتذكير بالتدابير الوقائية

وصدر بيان عن بلدية الكفير قضاء حاصبيا جاء فيه: “اهلنا بالكفير الكرام، بعد انتشار فيروس كورونا بمنطقنا ووجود حالتين جديدتين بالكفير(اليوم).وتجنبا لإزدياد العدد وحفاظا على اهلنا واحبتنا نتمنى على الجميع عدم الزيارات العائلية والإجتماعية، وعدم حضور المناسبات..(ايا تكن)، اعتماد السلام عن بعد وإبقاء مسافة آمنة بين الأشخاص (مترين)، كما نذكر بتعقيم وغسل اليدين دائما..وارتداء الكمامة خارج المنزل. نتمنى التعاون والإهتمام واخذ الأمور بمسؤولية. كما نطلب من اي شخص لديه عوارض ابلاغ البلدية صباح غد الإربعاء”.

بلدية حارة صيدا: 6 حالات إيجابية جديدة في البلدة

أفادت بلدية حارة صيدا وخلية ازمة كورونا في “حركة امل” و”حزب الله” في بيان في شأن مستجدات أوضاع كورونا، بـ “وجود 6 حالات إيجابية جديدة لمقيمين في البلدة حددت أسماؤهم ونقاط سكنهم”. وجددت دعوتها إلى “كل من خالط الحالات المصابة الاتصال بلجنة الطوارئ للقيام باختبار ال PCR على الارقام التالية:-03533893- -70904860- -03092325 .

تعطيل الدروس مع إستمرار دروس الاونلاين في مشغرة

واعلنت بلدية مشغرة وبالتنسيق مع مدراء المدارس في البلدة، عن تعطيل الدروس ليوم غد الأربعاء للصفوف المطلوب منهم الحضور، مع إستمرار دروس الاونلاين للمدارس التي اعتمدت مبدأ التعلم عن بعد.

المصدر: الوكالة الوطنية