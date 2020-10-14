وزارة الصحة السورية: تسجيل ٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى ٤٨٢٦ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2020 - 00:42

وزارة الصحة السورية: تسجيل ٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى ٤٨٢٦

منذ 2 ساعة 13 October، 2020
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