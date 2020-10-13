المشاط: سنكشف الستار عن مفاجآت فعالة بحسب ما تقتضيه المصلحة

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط “ربما نكشف الستار عن مفاجآت فعالة وخصوصا في مضمار الدفاع المشروع عن أرضنا وشعبنا”، وتابع “لكن يبقى كل ذلك ولا شك مرهونا بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية وبحسب ما قد تستدعيه طبيعة الظروف والمتغيرات المحتملة”.

ودعا المشاط في كلمة له الثلاثاء بمناسبة العيد الـ57 لثورة الـ14 من أكتوبر “أبناء الشعب اليمني لمواصلة الصمود والصبر وإحياء خصائص التكافل والتعاون”، وبارك الخطوات الإيجابية والمتقدمة فيما يتعلق بإنجاز التوقيع على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الافراج عن الأسرى”، وشدد على “استكمال ما تبقى من الإجراءات لإحراز الإفراج الفعلي عن هذه الدفعة من الأسرى والانتقال دون مماطلة الى المراحل والدفعات التي تليها”.

وطالب المشاط “الجهات المسؤولة الى مواصلة الاهتمام بالأسرى وتحسين أوضاعهم، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أولا بأول وصولا إلى الإفراج الكلي عن جميع الأسرى”، ونوه “بما أنجزه مكتب المبعوث ومكتب المشاريع التابع للأمم المتحدة والفريق الوطني الفني من تفاهمات ومن خطوات متقدمة بخصوص موضوع سفينة صافر”.

ودعا المشاط إلى “شجب وإدانة استمرار تحشيد عناصر القاعدة وداعش في مأرب وجلب ألوية جديدة من المرتزقة الأجانب لغايات تصعيدية واضحة”، وطالب “بإدانة مواصلة حجز قوى العدوان لسفن الوقود واستئثارهم بثروات الشعب وعدم التجاوب العملي لضبط موارد النفط والغاز والموانئ”، وأكد على “الحرص الكبير والدائم على السلام العادل والشامل والمستدام والانفتاح على كل الجهود الرامية الى ما يضمن إنهاء الحرب العدوانية والرفع الكلي للحصار”.

المصدر: موقع انصار الله