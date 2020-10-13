اليمن: غارات للعدوان على مأرب والجوف و316 خرقا بجبهات الحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الثلاثاء 9 غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 4 غارات على منطقة الخنجر وغارة على منطقة المرازيق وغارة على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على مديريتي مجزر ومدغل وغارة على مديرية رحبة في محافظة مأرب”.

وفي الحديدة، أوضح مصدر يمني أن “قوى العدوان ارتكبت اكثر من 316 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 7 طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح”، وأضاف أن “خروق العدوان شملت، تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والجاح و64 خرقا بقصف مدفعي و224 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة”.

هذا وقد أصيب مواطن يمني أيضا الثلاثاء بنيران مرتزقة العدوان في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

المصدر: موقع انصار الله