المقاومة الفلسطينية: الاحتلال المسؤول المباشر عن حياة الاسرى وعليه تحمل تداعيات ذلك

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية الثلاثاء أنها تتابع باهتمام بالغ قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني وخاصة الأسرى ماهر الأخرس والاسير جمال ابوالهيجا والاسير حسن سلامة والاسير وائل الجاغوب.

وأعلنت الفصائل عن “دعمها واسنادنا للأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد البطش والغطرسة الصهيونية منذ 79 يوما”، وحذرت “الاحتلال الصهيوني من التبعات المترتبة على جرائمه بحق الأسرى”، وأكدت أن “الاحتلال هو المسؤول المباشر عن حياتهم وعليه تحمل تداعيات ذلك”.

ودعت الفصائل “المؤسسات الدولية والحقوقية الانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر لحماية الأسرى في سجون الاحتلال والعمل بكل قوة على خروجهم سالمين غانمين”، وأكدت أن “الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده سيبقى هو رأس الحربة في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية ورفض مؤامرة التطبيع من بعض الأنظمة العربية”.

المصدر: فلسطين اليوم