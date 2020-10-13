وزارة الصحة اللبنانية: 1245 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 22:22

وزارة الصحة اللبنانية: 1245 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

منذ 2 ساعة 13 October، 2020
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