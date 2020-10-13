الطاشناق عن تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة: سنتشاور وسنتخذ القرار المناسب

أشار الامين العام لحزب “الطاشناق” في لبنان هاكوب بقرادونيان لدى استقباله وفد من تيار المستقبل الثلاثاء إلى أنه “يجب الإسراع بتشكيل حكومة”، وتابع “العمل الجبار يبدأ بخطوة جديدة”.

وقال بقرادونيان “نحن مع الحكومة التي تلتزم ورقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي يجب أن تشكل بدون شروط أو شروط مضادة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان حزب الطاشناق سيسمي سعد الحريري في الإستشارات النيابية الخميس، قال “سنقرر في اللجنة المركزية غدا، وسنتشاور مع جميع الجهات السياسية في لبنان وعلاقتنا مع الجميع جيدة وسنتخذ القرار المناسب بالوقت المناسب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام