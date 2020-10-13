باسيل: من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الإختصاصي الأوّل او “يزيح لاختصاصي”، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقّه ان يفكّر اذا كان هو السياسي الأوّل، ومن يحب ان يخلط بين الإثنين، “بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات اعلاميّة” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 19:44

باسيل: من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الإختصاصي الأوّل او “يزيح لاختصاصي”، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقّه ان يفكّر اذا كان هو السياسي الأوّل، ومن يحب ان يخلط بين الإثنين، “بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات اعلاميّة”

منذ 53 mins 13 October، 2020
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