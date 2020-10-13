باسيل: ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عيّن مفوضا ساميا او مشرفا عاما على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 19:44

باسيل: ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عيّن مفوضا ساميا او مشرفا عاما على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة

منذ 55 mins 13 October، 2020
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