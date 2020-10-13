مصرع 20 شخصا بانفجار صهريج لنقل الوقود في نيجيريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2020 - 16:50

مصرع 20 شخصا بانفجار صهريج لنقل الوقود في نيجيريا

منذ 28 mins 13 October، 2020
علم نيجيريا
علم نيجيريا
أخبار دولية - نيجيريا

قالت صحيفة ” ديلي بوست” النيجيرية، اليوم الثلاثاء، إن”ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم في حادث وقع على طريق سريع للسيارات، في جنوب غرب البلاد”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن”الحادث نجم عن انفجار صهريج لنقل الوقود”.
ونقلت الصحيفة، عن المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة المرور على الطرق السريعة في نيجيريا، أغنس أوجونجبيمي: ” لقد فقد السائق الذي كان يقود الصهريج المحمل بوقود الديزل، السيطرة على الشاحنة التي انقلبت وانفجرت”.
وأضافت: “تضررت خلال الحادث، 8 سيارات، احترقت كلها بالكامل”.
ونوهت بأن، الحادث وقع بعد ظهر يوم 12 أكتوبر، على طريق “إليسا أكوري” السريع بولاية أوسون،ونقل الجرحى الى المستشفى.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة