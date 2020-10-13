إتحاد بلديات جبل عامل: إصابتان بكورونا و11 حالة شفاء

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل جنوب لبنان الثلاثاء عن “تسجيل حالة جديدة بكورونا في بلدة كفركلا وحالة وافدة الى بلدة ميس الجبل”، وتابعت انه “تم تسجيل 11 حالة شفاء: 5 في مجدل سلم، 2 في بني حيان، واحدة في مركبا، 2 في كفركلا وواحدة في خيام”.

وأوضحت الخلية ان “عدد المصابين في قرى الاتحاد، منذ بداية الازمة حتى تاريخه، هو 283 إصابة و حالات الشفاء 201 حالة وثماني حالات وفاة”، واضافت انه “يوجد حاليا قيد المتابعة 62 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 57 منها قيد الحجر المنزلي، و5 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

ولفتت الخلية الى “ضرورة الالتزام بكل الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام