التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الروشة في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 16:48
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رئيس الجمهورية ميشال عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية
الرئيس عون خلال الاجتماع: المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أعطى توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر مع العدو حول الحدود البحرية
وزارة الصحة العامة: 7 وفيات و1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية تطلق البرامج الزراعية تحت شعار "كلنا مزارعون" لتأمين جزء من الاكتفاء الغذائي في البلاد
حركة حماس تحمّل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على القياديين الأسيرين جمال ابو الهيجاء وحسن سلامة في سجن "ايشل"
إعلام العدو: وفد إماراتي يضم وزيري المالية والاقتصاد يزور "اسرائيل" الأسبوع المقبل لمتابعة "اتفاقية السلام"
وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا الى وضع حدّ "لدوامة التهدئة والاستفزاز" في شرق المتوسط
الرئيس السوري بشار الأسد يقوم بجولة على المناطق التي طالتها الحرائق قبل أيام في ريف اللاذقية الشمالي
الرئيس الأسد من ريف اللاذقية: الهدف من هذه الزيارة الإطلاع على التفاصيل ولنتأكد أن الخطط التي سنضعها ستكون واقعية
الرئيس الأسد: الأضرار كبيرة والتحديات أيضا وكل المشاكل لها حل والدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من دعم المتضررين
منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إرتفع خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 2.2 مليون
منظمة الصحة العالمية: استراتيجية الاكتفاء بانتظار تشكل مناعة القطيع غير أخلاقية
طبيب البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب خضع لأيام متتالية لفحص سريع لكوفيد 19 والنتيجة أتت سلبية
مجموعة "جونسون آند جونسون" الأميركية تعلّق التجارب على لقاحها المضاد لكوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين بمرض غير مبرّر
الصين: خضوع أكثر من 3 ملايين شخص لفحص لكوفيد-19 في مدينة شينغداو بعد اكتشاف بؤرة صغيرة للوباء
الدفاع الروسية: قلقون إزاء تقارير عن نقل إرهابيين من الشرق الأوسط الى قره باغ
وزيرة الخارجية السويدية: لا حلّ عسكريّا للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا ونطالب أطراف الأزمة بالعودة الى طاولة المفاوضات
الشرطة البريطانية تقول إنها تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن
تونس: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل البلاد الى 13 قتيلا و9 مفقودين
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فيسبوك يحظر المنشورات التي تنفي حدوث المحرقة اليهودية وسيلغي كل المنشورات المتعلقة بالموضوع
وزير الخارجية الأرميني: نقدر جهود روسيا لحل النزاع في قره باغ وندعو أذربيجان للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء كورونا والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الروشة في بيروت
منذ 48 mins
13 October، 2020
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