أعلنت قيادة الجيش اللبناني انه تم الثلاثاء توقيع بروتوكول لإعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية بعد تضررها نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

وقد وقع البروتوكول عن جانب السلطات الألمانية السفير الألماني في لبنان السيد اندرياس كنديل وعن جانب الجيش اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون، في حضور الملحق العسكري الألماني المقدم هينو ماتزكين وعدد من الضباط.

وبالمناسبة، أكد السفير “وقوف ألمانيا إلى جانب الجيش واستمرارها في دعمه بوصفه شريكا يعتمد عليه”، ولفت إلى أن “سلطات بلاده تعتزم تطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يشمل مجالات متنوعة”.

من جهته، أعرب العماد عون عن “شكره العميق للحكومة الألمانية على هذه المبادرة”، وثمَّن “تضحيات الجنود الألمان العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”، وأكد “مواصلة العمل لترسيخ العلاقات المميزة بين الجيشين الألماني واللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام