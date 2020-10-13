لجنة الصحة النيابية بحثت في ملفي كورونا والادوية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وفي حضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والصحة العامة حمد حسن والنواب الاعضاء.

وبعد الجلسة، قال عراجي “إننا في مرحلة صعبة ودقيقة وهناك ارتفاع كبير في اعداد الاصابات ونشبه النموذج الايطالي والاسباني بالنسبة للاصابات لا الوفيات، والخوف في فصل الخريف ان تزداد الاصابات”، وتابع “هناك صعوبة في ايجاد سرير لمرضى كورونا، ليس في بيروت بل في كل لبنان، وبعض المرضى يضطرون الى أخذ العلاجات في المنازل وعندها نقول النموذج الاسباني”، ودعا “الناس الى الالتزام بالاجراءات الوقائية لتخفيف نسبة انتشار كورونا”، وقال “هناك احتمال زيادة عدد الاصابات مع تغير حالة الطقس، ونحن لا نملك القدرة الاقتصادية لمواكبة المرضى”.

واكد عراجي ان “هناك نقصا في الادوية”، وقال “اعلم ان هناك ادوية كثيرة مفقودة وخصوصا لامراض القلب والضغط والسكري وتنظيم نبضات القلب، حيث لا بديل عنه وحتى الادوية البديله غير موجودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام