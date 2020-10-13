مقتل وإصابة 6 بتفجير أستهدف دورية للشرطة جنوب أفغانستان

قتل ضابط واحد على الأقل وأصيب خمسة آخرون، من بينهم أربعة مدنيين، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار استهدف فريق دورية الشرطة في مدينة قندهار، حاضرة مقاطعة قندهار جنوبي أفغانستان.

وقال جمال باركزاي المتحدث باسم شرطة المقاطعة لوكالة “شينخوا” إن “الانفجار وقع بجانب فريق دورية الشرطة في مدينة قندهار في حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين، من بينهم أربعة مدنيين.

وزادت أعمال القتال والاشتباكات في المنطقة الواقعة بجنوب أفغانستان التي مزقتها الحرب في زمن الاحتلال الأمريكي، حيث كثف مسلحو حركة طالبان أنشطتهم في هلماند ومقاطعة قندهار المجاورة خلال الأسابيع الماضية، بعد توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة تسلمهم بموجبه السلطة مقابل ضمان مصالحها في البلاد.

المصدر: شينخوا