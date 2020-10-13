اعتصام رمزي في مخيم عين الحلوة تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس

نظم إتحاد الشباب الفلسطيني الديمقراطي “أشد” وبعض المؤسسات واللجان الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية اعتصاما رمزيا(بسبب إنتشار فيروس كورونا) تضامنا مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 80 يوما، وذلك أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وحمل المشاركون الكيان الصهيوني ومؤسسات المجتمع الدولي الإنسانية والحقوقية كامل المسؤولية عن حياة الاسير الاخرس، وشددوا على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤلية الكاملة لإطلاق سراحه والمعتقلين الفلسطينيين كافة في غياهب السجون في جميع بقاع الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام