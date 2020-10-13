فقدان الطوابع الأميرية في بعلبك والمخاتير هددوا بالتصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 13:34

فقدان الطوابع الأميرية في بعلبك والمخاتير هددوا بالتصعيد

منذ 27 mins 13 October، 2020
لوغو المنار
لبنان

اشتكت “رابطة مختاري قضاء بعلبك” في بيان، من “فقدان الطوابع الأميرية من المكاتب والمراكز المرخصة لبيع الطوابع الاميرية، ما تسبب بشلل في حركة إنجاز المعاملات أو الاستحصال على المستندات التي تتطلب الحصول على طوابع، وأصبح المختار محرجا بشراء الطوابع من السوق السوداء لتلبية حاجة المواطنين إن توفرت”.

وأضاف “نطالب بتأمين الطوابع قريبا وإلا سنضطر آسفين إلى رفع الصوت واتخاذ خطوات قد تصل إلى إعلان إضراب المخاتير وتوقف العمل في أقلام النفوس”.

واكد أن “صرختنا هذه للوقوف إلى جانب أهلنا المواطنين في بعلبك، ألا يكفيهم الأزمة الاقتصادية الراهنة وغياب السلطة عن تأمين الحاجات الأساسية؟ “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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