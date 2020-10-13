الرئيس عون تابع تحضيرات انعقاد الجولة الاولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 13:34

الرئيس عون تابع تحضيرات انعقاد الجولة الاولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا

منذ 36 mins 13 October، 2020
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