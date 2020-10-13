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October 13 2020 - 13:34

وزير الصحة الإيراني: إيران تصارع كورونا مكتوفة الايدي بسبب الحظر

منذ 28 mins 13 October، 2020
وزير الصحة الايراني سعيد نمكي
ايران - عربي وإقليمي

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي:”بعد 50 يوما من تفشي وباء كورونا خفضنا معدل الوفيات اليومي الى 30 شخصا”،وأضاف”ان الاوروبيين الذين أبتلوا بكورونا بعد إيران، فهموا لاحقا كيف ان إيران تصارع الوباء مكتوفة الايدي بسبب الحظر الامريكي”.
وخلال مراسم تبرع وزارة النفط بـ 141 جهازا للتنفس الصناعي لمرضى كرونا لتزويد المستشفيات في المناطق النفطية من البلاد، اوضح نمكي”ان وزارة النفط كانت منذ بداية الجائحة الى جانب وزارة الصحة الامر الذي يستحق الشكر والتقدير الكبير”.
واشار الى ان”وزارة النفط ومصانع البلاد تمر بظروف صعبة بسبب الحظر لكنها مع ذلك تبذل كل ما بوسعها لخدمة ومساعدة المواطنين”.

المصدر: ارنا

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