رويترز: الشرطة البريطانية تقول إنها تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 13:34

رويترز: الشرطة البريطانية تقول إنها تتعامل مع إنذار أمني في مستشفى سانت توماس في لندن

منذ 1 ساعة 13 October، 2020
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