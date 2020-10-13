إصابات فيروس كورونا المستجد في ألمانيا تبلغ 329453 بعد تسجيل 4122 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 )، بواقع 4122 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل2467 في اليوم السابق ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 329453 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9634 بعد تسجيل 13حالة جديدة، مقابل 6 حالات في اليوم السابق.

وأشار المعهد إلى تعافي حوالي 279.3 ألف مريض بعد شفائهم .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا .

المصدر: وكالة سبوتنيك