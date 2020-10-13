الصحة المكسيكية: تسجيل 3542 حالة جديدة بفيروس #كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 821045 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 09:48

الصحة المكسيكية: تسجيل 3542 حالة جديدة بفيروس #كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 821045

منذ 1 ساعة 13 October، 2020
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