غرفة التحكم المروري: تصادم بين صهريج وسيارة على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت محلة انفاق #المطار – الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 09:48

غرفة التحكم المروري: تصادم بين صهريج وسيارة على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت محلة انفاق #المطار – الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 2 ساعة 13 October، 2020
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