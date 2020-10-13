غرفة التحكم المروري: تصادم بين صهريج وسيارة على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت محلة انفاق #المطار – الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 09:48
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء كورونا والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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غرفة التحكم المروري: تصادم بين صهريج وسيارة على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت محلة انفاق #المطار – الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
منذ 2 ساعة
13 October، 2020
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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