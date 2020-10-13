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October 13 2020 - 00:36

بلدية البابلية: اصابتان جديدتان وحالة شفاء واحدة

منذ 47 mins 13 October، 2020
كوارث
لبنان

اعلنت بلدية البابلية عن تسجيل حالتي كورونا إيجابية (covid19) جديدة مستجدة مؤكدة خالطت شخصا من بلدة جنوبية وحالة اخرى خالطت سيدة من بلدة بقاعية وهم جميعا يخضعون للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلاتهم، بمتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية.

وفي المقابل سجلت حالة شفاء جديدة اليوم، وبذالك يكون قد أرتفع مجموع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة حاليا في البلدة من تسع إلى عشر إصابات مثبتة فقط.

وطالبت بالتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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