حركة حماس: الاحتلال سيدفع ثمن الاعتداء على الاسيرين ابو الهيجاء و سلامة في “ايشيل”

حملت حركة “حماس” مساء اليوم الاثنين حكومة الاحتلال المسؤولية عن الاعتداء على القياديين الأسيرين “جمال أبو الهيجاء” و”حسن سلامة” خلال العدوان الهمجي الذي شنته قوات مصلحة السجون على الأسرى في سجن ايشل.

و أكدت الحركة في بيان صادر عنها على”جهوزية المقاومة للرد على عدوان حكومة الاحتلال ضد الأسرى معتبرة أن ما قامت به قوات القمع في سجن ايشل من عدوان آثم على أسرانا الأبطال، ومواصلة الاستهتار بحياة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس هو جريمة مركبة سيدفع الاحتلال ثمنها”.

و شددت حماس على أن”المقاومة ما زالت على عهد الحرية الذي قطعته للأسرى، فمقاومتنا وشعبنا البطل سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة لأسرانا”.

المصدر: فلسطين اليوم