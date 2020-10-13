حركة حماس: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الاعتداء على القياديين الأسيرين جمال أبو الهيجاء وحسن سلامة في سجن ايشل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 00:36

حركة حماس: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الاعتداء على القياديين الأسيرين جمال أبو الهيجاء وحسن سلامة في سجن ايشل

منذ 2 ساعة 12 October، 2020
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