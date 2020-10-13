مصادر عبرية: رصاصة تخترق مركبة إسرائيلية في مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي #الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2020 - 00:36
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في قصر بعبدا
الرئيس عون أكّد وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لأن الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي
الحريري: المبادرة الفرنسية القائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين تقوم بإصلاحات ضمن فترة محددة هي الفرصة الأخيرة لبلدنا
الرئيس نبيه بري أبلغ الحريري أنه يتعاطى بإيجابية إزاء المبادرة الفرنسية كما كان ولا يزال
الحريري عقب لقائه بري: الرئيس بري كان واضحاً بالموافقة على البنود الإصلاحية في المبادرة الفرنسية وهذا أمر مطمئن
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: تشكيل وفد التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين
رئاسة الحكومة: التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون باتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وغير ذلك يُعد مخالفة دستورية
وزارة الصحة العامة: 7 وفيات و 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
كتائب حزب الله العراق: الهدنة المؤقتة مشروطة وستلغى في حال الغدر بأي عنصر من الحشد والفصائل وسنراقب التحركات الأمريكية
استطلاع رأي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: 88 % من مواطني 13 دولة عربية يرفضون الإعتراف بإسرائيل
حكومة العدو تصادق على اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي تم توقيعه بين الجانبين منتصف الشهر الماضي
رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يتصل هاتفياً بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ويقول إنّهما اتفقا على تبادل الزيارات
وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا قادمة مباشرة من ميناء جبل علي في دبي
رويترز تنقل عن مصدر مطلع أنّ وفداً إماراتياً رسمياً سيزور كيان الاحتلال برفقة مسؤولين أميركيين في الـ20 من الجاري
محكمة الاحتلال العليا ترفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس رغم وضعه الصحي المتدهور
رئيس لجنة شؤون الأسرى في فلسطين عبد القادر المرتضى: جاهزون مع الصليب الأحمر لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في الموعد المحدد
سانا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً اندلع في جبل السايح في منطقة الناصرة بريف حمص الغربي
وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الأرميني: أوصلنا شكاوى يريفان عن خرق وقف إطلاق النار لمجموعة مينسك
وزير الخارجية الأرميني: نقدر جهود روسيا لحل النزاع في قره باغ وندعو أذربيجان للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
منظمة الصحة العالمية: استراتيجية الاكتفاء بانتظار تشكل مناعة القطيع غير أخلاقية
أ.ف.ب: مليون و79 ألف وفاة بوباء كوفيد-19 في العالم بينها 215 ألف في أمريكا تليها الهند بـ109 آلاف ثم المكسيك بـ84 ألف
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: بلدنا سيهزم هذا الفيروس الصيني الفظيع
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء كورونا والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
فيسبوك يحظر المنشورات التي تنفي حدوث المحرقة اليهودية وسيلغي كل المنشورات المتعلقة بالموضوع
وزير الخارجية الأرميني: نقدر جهود روسيا لحل النزاع في قره باغ وندعو أذربيجان للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء كورونا والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصادر عبرية: رصاصة تخترق مركبة إسرائيلية في مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي #الخليل
منذ 3 ساعة
12 October، 2020
الخليل
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