وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 25 إصابة مثبتة لمقيمين مخالطين

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 30 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين، بينهم 6 إصابات من التابعية الفلسطينية وإصابة من التابعية البنغلادشية وإصابة من التابعية الإثيوبية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

البرج الشمالي: 5

صور: 4

الحوش: 3

قانا: 2

صديقين: 2

البص: 2

صريفا: 1

الرشيدية: 1

البازورية: 1

دير قانون النهر: 1

رشكنانية: 1

وادي جيلو: 1

علما الشعب: 1

المعشوق: 1

مجدل زون: 1

طيردبا: 1

العباسية (جل البحر ): 1

جبال البطم: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1271 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

203 حالة وافدة (3 حالات وفاة).

1068 حالة محلية بينها 177 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(17 حالات وفاة محلية).

وقد تماثل 438 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم 5 حالات شفاء .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام