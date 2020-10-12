ناقلة عراقية محملة بعشرة آلاف طن من الطحين وصلت الى بيروت

وصلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 2020/10/12 الناقلة العراقية (بصرة) محملة بعشرة آلاف طن من الطحين.. وكان في استقبالها وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة والقائم بالاعمال العراقي في بيروت أمين النصراوي وكادر السفارة والذي صرح بأنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي وبمتابعة مباشرة من معالي وزير التجارة العراقي الاستاذ علاء الجبوري والملحقية التجارية العراقية في بيروت.. تصل اليوم الناقلة (بصرة) وعلى متنها حمولة عشرة آلاف طن من الطحين كمساعدة للشعب اللبناني الشقيق على تجاوز آثار الحادث الاليم ولتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وتجدر الاشارة الى ان توجيهات القيادة السياسية في العراق كانت برسو الناقلة في مرفأ بيروت كخطوة رمزية لتشير الى قدرة لبنان ومرفأ بيروت على تحدي الصعاب والنهوض من هذه المحنة بأسرع وقت.

المصدر: موقع المنار