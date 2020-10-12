النائب السابق حسين الموسوي: نطالب أهلنا بالابتعاد عن التعصب القبلي ونطالب الدولة بوضع حد فوري للتقصير في وضع حد نهائي للتفلت الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2020 - 18:46

النائب السابق حسين الموسوي: نطالب أهلنا بالابتعاد عن التعصب القبلي ونطالب الدولة بوضع حد فوري للتقصير في وضع حد نهائي للتفلت الأمني

منذ 17 mins 12 October، 2020
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