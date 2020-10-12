وزارة الصحة: 4 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 10 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2020 - 18:46

وزارة الصحة: 4 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 10 الحالي

منذ 22 mins 12 October، 2020
أخبار موقع المنار

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