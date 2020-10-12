وزارة الصحة: 4 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 10 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2020 - 18:46
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في قصر بعبدا
الرئيس عون أكّد وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لأن الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي
الحريري: المبادرة الفرنسية القائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين تقوم بإصلاحات ضمن فترة محددة هي الفرصة الأخيرة لبلدنا
الحريري: عدم وجود أحزاب بالحكومة هو لأشهر قليلة لإنجاح المبادرة وسأوفد فريقاً للقاء الكتل والتأكد من التزامها ببنودها
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: تشكيل وفد التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين
رئاسة الحكومة: التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون باتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وغير ذلك يُعد مخالفة دستورية
بدء سريان قرار وزارة الداخلية اللبنانية بإقفال 169 بلدة وقرية حتى 19 الجاري بسبب ارتفاع إصابات كورونا
وزير الصحة حمد حسن: فتح البلد يجب أن يكون تدريجياً ومن الضروري تفهم إمكانية النظام الصحي على استيعاب المصابين بكورونا
حسن ترأس اجتماع اللجنة العلمية: لأخذ قرارات الإقفال بجدية ولا نزال قادرين على التخفيف من نسبة الإصابات
المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر: النائب جبران باسيل شفي من فيروس كورونا ويلقي كلمة غداً في ذكرى 13 تشرين الأول
وصول باخرة مساعدات عراقية تحمل 10 آلاف طن من الطحين إلى مرفأ بيروت
كتائب حزب الله العراق: الهدنة المؤقتة مشروطة وستلغى في حال الغدر بأي عنصر من الحشد والفصائل وسنراقب التحركات الأمريكية
الإمام السيد علي الخامنئي: القوة الدفاعية من الأركان المصيرية للاقتدار الوطني وإذا فقدتها الشعوب لن يدعها المعتدون تهنأ
استطلاع رأي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: 88 % من مواطني 13 دولة عربية يرفضون الإعتراف بإسرائيل
حكومة العدو تصادق على اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي تم توقيعه بين الجانبين منتصف الشهر الماضي
رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يتصل هاتفياً بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ويقول إنّهما اتفقا على تبادل الزيارات
وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا قادمة مباشرة من ميناء جبل علي في دبي
رويترز تنقل عن مصدر مطلع أنّ وفداً إماراتياً رسمياً سيزور كيان الاحتلال برفقة مسؤولين أميركيين في الـ20 من الجاري
محكمة الاحتلال العليا ترفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس رغم وضعه الصحي المتدهور
سانا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً اندلع في جبل السايح في منطقة الناصرة بريف حمص الغربي
وزير الدفاع التركي: سفينة التنقيب سوف تواصل أنشطتها في شرق المتوسط وفق البرنامج المخطط
تجدد الاشتباكات في إقليم ناغورني قره باغ بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
رئيس أذربيجان: لا أعلم متى تبدأ المحادثات مع أرمينيا لكننا نريد مشاركة تركيا فيها
الكرملين: نسمع تصريحات عن انتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ ونعتبر اتفاقيات موسكو مهمة في المستقبل
وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الأرميني: أوصلنا شكاوى يريفان عن خرق وقف إطلاق النار لمجموعة مينسك
وزير الخارجية الأرميني: نقدر جهود روسيا لحل النزاع في قره باغ وندعو أذربيجان للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
أ.ف.ب: مليون و79 ألف وفاة بوباء كوفيد-19 في العالم بينها 215 ألف في أمريكا تليها الهند بـ109 آلاف ثم المكسيك بـ84 ألف
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: دخلنا في موجة ثانية قوية من وباء والعزل العام ستكون نتائجه كارثية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الطبيب أنطوني فاوتشي يعرب عن استيائه من فيديو دعائي لحملة ترامب اجتزأ تصريحاً له يوحي بثنائه على إدارة أزمة كورونا
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة: 4 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 10 الحالي
منذ 22 mins
12 October، 2020
وزارة الصحة
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