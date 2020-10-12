النائب الجسر نوه بأداء وزير الصحة

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن النائب سمير الجسر يرافقه المدير العام لمستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة، وتناول البحث المساعي التي تقوم بها وزارة الصحة لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية، تطبيقا للخطة الموضوعة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

ولفت الوزير حسن إلى “أهمية الدور المناط بمدراء المؤسسات الإستشفائية لتطوير الأداء في مرحلة تتسم بالدقة في مواجهة الوباء، وتتطلب جهودًا إضافية ونوعية لتحقيق ما هو مطلوب”.

من جهته، نوه الجسر “بما يبديه وزير الصحة العامة من إهتمام بالتفاصيل في كل ما يتعلق بمواجهة وباء كورونا والإحصاءات الصادرة في هذا الشأن”، ولفت الى ان “الوزير حسن تجاوب بشكل كبير مع ما تمت مراجعته في شأنه لتعزيز جهوزية مستشفى طرابلس الحكومي، ولا سيما لناحية زيادة عدد الأسرّة في قسم العناية الفائقة لمعالجة مرضى كورونا من تسعة أسرة إلى واحد وعشرين سريرا”.

وذكر الجسر أنه “راجع الوزير حسن قبل فترة بمواضيع مالية تتعلق بالمستشفى، وقد تم إيجاد الحلول لمعظم ما يرتبط بوزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام