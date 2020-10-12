الخارجية الأرمينية: نقل تركيا للمسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ يزرع بؤرة للإرهاب في الاقليم

أكد وزير الخارجية الأرميني زوراب مناتساكانيان أن” نقل تركيا للمسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ محفوف بتصاعد النشاط الإرهابي في المنطقة وخارجها”. وقال الوزير “من خلال اللجوء إلى مساعدة الإرهابيين المسلحين الموالين لتركيا ، أصبحت أذربيجان منبرا لتوسيع نفوذ تركيا وبؤرة للإرهاب الدولي في منطقتنا. وسياسة تغذية وتشجيع المنظمات الإرهابية وتزويدها بممر إلى جنوب القوقاز محفوفة بموجة جديدة من العنف والنشاط الإرهابي ليس في منطقتنا فقط. ولكن أيضًا أبعد من ذلك”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي في قرة باغ دمرت طائرة هجومية أذربيجانية من طراز “سو-25” تحت غطاء من طائرات “إف -16″ التركية”.

المصدر: سبوتنيك