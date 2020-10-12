لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لكورونا اجتمعت بالسراي الحكومي

عقدت “لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا” اجتماعا الاثنين في السرايا الكبير برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد وممثلين عن وسائل الإعلام اللبنانية المرئية.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تنسيق الجهود والمساهمة في حملة تواصل وتوعية للحد من إنتشار جائحة كورونا.

وقد أكد رئيس اللجنة اللواء الاسمر على الدور المحوري والمسؤول الذي يقوم به الإعلام في ظل واقع الإنتشار الوبائي مما يساهم في الحد من إنتشاره و حماية الأمن الصحي الوطني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام