علييف يعلن التزام بلاده وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، التزام بلاده وقف إطلاق النار على خط التماس في قره باغ، مشيراً إلى أن “هناك فرصة للانتقال من المرحلة العسكرية إلى المرحلة الدبلوماسية”. وقال علييف، في مقالة مع قناة “الخبر العالمي” التركية، “من أجل وقف دائم لإطلاق النار يجب أن يكون هناك تنفيذ متبادل للشروط”. نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. لقد قامت القوات الأرمينية بانتهاك وقف إطلاق النار وقصفت مدينة كنجة بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل مدنيين، ممثلو السفارات سيزورون موقع الحادث اليوم”.

كما شدد الرئيس الأذربيجاني على أنه لدى باكو معلومات تفيد بأن “قرار إطلاق الصواريخ على مدينة كنجة اتخذه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان شخصيًا”، موضحاً أن “باكو تتحلى بضبط النفس والانضباط”.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأذربيجاني أنه “في حال لم تبدأ العملية السياسية فلن نتوقف، قلت إننا سنصل إلى النهاية. لكن كيف؟ بوسائل عسكرية أو سياسية؟ نريد ألا يكون هناك إراقة دماء ، حتى نعيد أراضينا من خلال مفاوضات سلمية”.

المصدر: سبوتنيك