الخارجية الايرانية تأسف لانتهاك وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أعرب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن أسفه لانتهاك وقف إطلاق النار بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، داعياً الجانبين إلى ممارسة مزيد من ضبط النفس.

وفي تصريح ادلى به صباح الاثنين، قال خطيب زادة إن “الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين الهجمات الصاروخية على المرافق الحيوية والمناطق السكنية في المدن وقتل المدنيين، وتعرب عن تعاطفها مع عائلات الضحايا”. واضاف “تدعو الجمهورية الإسلامية الايرانية مجددا الطرفين الى الالتزام بوقف إطلاق النار، واستئناف محادثاتهم في إطار القانون الدولي، واحترام وحدة أراضي البلد الآخر، وإخلاء المدن المحتلة، وتعلن استعدادها بهذه الطريقة لتسهيل هذه المحادثات لتحقيق السلام والتوصل الى حل دائم ومستدام في المنطقة”.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد دعت منذ بداية العمليات القتالية بين جمهورية اذربيجان وارمينيا حول منطقة قره باغ، الى وقف اطلاق النار، واجرت محادثات مع باكو ويريفان والاطراف الاخرى المؤثرة.

المصدر: فارس