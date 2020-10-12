الوزير حمد: إذا كان هناك أي خطأ حسابي ننتظر من البلديات إرسال الأعداد إلى وزارة الداخلية لكي نعرف العدد التراكمي للإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2020 - 11:54

الوزير حمد: إذا كان هناك أي خطأ حسابي ننتظر من البلديات إرسال الأعداد إلى وزارة الداخلية لكي نعرف العدد التراكمي للإصابات

منذ 28 mins 12 October، 2020
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