الوزير حمد: مرجعية الاقفال تعود لوزارة الداخلية ونحن على تعاون دائم معها من خلال تزويدها بأعداد الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2020 - 11:54
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس ميشال عون لم يدل بأي موقف أو تصريح عن موضوعي تشكيل الحكومة والترسيم
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: المعلومات التي بثتها محطتا "أم تي في" و"الجديد" لا تمت للحقيقة بصلة
الرئيس عون يستقبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في قصر بعبدا
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مصادر للمنار: الخيار الأوفر حظاً هو لحكومة تكنوسياسية تختار الكتل من سيمثلها فيها
مصادر للمنار: التأليف هذه المرة سيكون قبل التكليف وتجربة مصطفى أديب لن تتكرر والبلد لا يتحمل هدراً للوقت
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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الخارجية اليونانية تندد بقرار أنقرة إرسال سفينة إلى شرق المتوسط وتعتبره تصعيداً كبيراً وتهديداً مباشراً للسلام والأمن
الصين تجري حملة فحوص مكثفة في مدينة تشينغداو بعد اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا فيها
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الطبيب أنطوني فاوتشي يعرب عن استيائه من فيديو دعائي لحملة ترامب اجتزأ تصريحاً له يوحي بثنائه على إدارة أزمة كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
طبيب البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب لم يعد يعتبر مصدراً لخطر انتقال عدوى كوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الإيراني حسن روحاني يعلن فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا في طهران
"مايكروسوفت" تتيح لموظفيها العمل بصورة دائمة من المنزل
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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال العرض العسكري: بلادنا التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوزير حمد: مرجعية الاقفال تعود لوزارة الداخلية ونحن على تعاون دائم معها من خلال تزويدها بأعداد الإصابات
منذ 29 mins
12 October، 2020
اجراءات الاقفال
الوزير حمد حسن
كورونا في لبنان
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