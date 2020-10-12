وزير الصحة حمد حسن خلال اجتماع اللجنة العلمية: فتح البلد يجب أن يكون تدريجياً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2020 - 11:54

وزير الصحة حمد حسن خلال اجتماع اللجنة العلمية: فتح البلد يجب أن يكون تدريجياً

منذ 38 mins 12 October، 2020
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