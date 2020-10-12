الذهب ينخفض عن أعلى مستوى في 3 أسابيع

نزلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ عوض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة إنقاذ أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات كورونا معارضة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.11 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر الماضي عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وجاء ذلك خلافا للعقود الأمريكية الآجلة للذهب، التي صعدت 0.5 بالمئة إلى 1934.70 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى “ديلي فيكس”، التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات، إن “مؤشر الدولار انتعش قليلا، مما ضغط على المعدن النفيس”.

لكنها أضافت “الاتجاه الفني تحول إلى الصعود في الأجل القريب وقريبا جدا ربما يختبر مستوى المقاومة الرئيسي 1942 دولارا”.

واستقر مؤشر الدولار ويتداول دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بعد أن واجهت مفاوضات بشأن حزمة تحفيز أمريكية معارضة، في حين تراجع اليوان بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراء ينظر إليه على أنه يستهدف الحد من قوة العملة.

ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، وربح المعدن الأصفر ما يزيد عن 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري بدعم من إجراءات تحفيز غير مسبوقة عالميا للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

المصدر: رويترز