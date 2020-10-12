احذر من استخدامه أكثر من مرتين.. 6 نصائح لاستخدام زيت القلي بطريقة صحيحة

يملك بعضنا وعاءً نستخدمه لاحتواء زيت القلي بعد الانتهاء من الطهي به. وقد يساهم عدم رمي الزيت بعد استخدامه مباشرة في الاقتصاد، ولكن، هل تعلم أنه لا يجب عليك استخدامه مجدداً أكثر من مرتين؟

6 نصائح لاستخدام زيت القلي بطريقة صحيحة:

-يجب تسخين الزيت تدريجياً، وتجنب وصوله إلى مرحلة التدخين والاحتراق

-لا تملأ أكثر من نصف المقلاة بالزيت

-تجنب إضافة الزيت الجديد إلى الزيت القديم

-بعد القلي، احرص على تصفية الزيت بمصفاة دقيقة أو قطعة قماش نظيفة، ثم يمكن وضعها في آنية زجاجية غير منفذة للهواء

-تخلص من الزيت مباشرة عند تغير رائحته أو لونه، أو عند تصاعد أدخنة كثيرة أثناء القلي

-لا تستخدم زيت القلي أكثر من مرتين

المصدر: سبوتنيك