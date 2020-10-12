“الجبهة الديمقراطية”: إضراب الاسير ماهر الاخرس نيابة عن كل الأسرى والفلسطينيين

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان إضراب الاسير ماهر الاخرس في معركته ضد العدو الاسرائيلي والإجراءات العنصرية، انه نيابة عن كل الأسرى وعن الفلسطينيين بشكل عام.

وقال القيادي في الجبهة صالح ناصر إن الأسير ماهر يواجه الاعتقال الإداري المخالف للقانون الدولي الانساني، مشددا انه بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى تصعيد الفعل الشعبي لنصرته ومساندته.

وطالب ناصر “المؤسسات الدولية الضغط الفوري على الاحتلال من اجل اطلاق سراح ماهر والغاء اعتقاله الاداري والاعتراف بالحق القانوني كون الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب”، وتابع “علينا أن نخلق رأي عام دولي من خلال تحرك السفارات وارسال وفود في الخارج لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم