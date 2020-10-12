“الجبهة الديمقراطية”: إضراب الاسير ماهر الاخرس نيابة عن كل الأسرى والفلسطينيين

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان إضراب الاسير ماهر الاخرس في معركته ضد العدو الاسرائيلي والإجراءات العنصرية، انه نيابة عن كل الأسرى وعن الفلسطينيين بشكل عام.
وقال القيادي في الجبهة صالح ناصر إن الأسير ماهر يواجه الاعتقال الإداري المخالف للقانون الدولي الانساني، مشددا انه بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى تصعيد الفعل الشعبي لنصرته ومساندته.
وطالب ناصر “المؤسسات الدولية الضغط الفوري على الاحتلال من اجل اطلاق سراح ماهر والغاء اعتقاله الاداري والاعتراف بالحق القانوني كون الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب”، وتابع “علينا أن نخلق رأي عام دولي من خلال تحرك السفارات وارسال وفود في الخارج لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى”.
المصدر: فلسطين اليوم