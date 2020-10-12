رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس عون لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفي او مذهبي

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له مساء الاحد “بثت محطة (أم تي في) و محطة (الجديد) مساء اليوم معلومات ادعت انها مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون او لاوساطه عن موضوعي تشكيل الحكومة الجديدة والمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية”.

واكد المكتب ان “هذه المعلومات كاذبة ولا تمت الى الحقيقة بصلة، لان الرئيس عون لم يدل بأي موقف او تصريح حول موضوعي الحكومة ومفاوضات الترسيم”، وتابع “الرئيس عون لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفي او مذهبي في أي من المواضيع المطروحة، بل ان مواقفه تفرضها دائما المصلحة الوطنية العليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام