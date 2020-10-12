رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس عون لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفي او مذهبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2020 - 03:40

رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس عون لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفي او مذهبي

منذ 5 ساعة 11 October، 2020
الرئيس عون
لبنان

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له مساء الاحد “بثت محطة (أم تي في) و محطة (الجديد) مساء اليوم معلومات ادعت انها مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون او لاوساطه عن موضوعي تشكيل الحكومة الجديدة والمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية”.

واكد المكتب ان “هذه المعلومات كاذبة ولا تمت الى الحقيقة بصلة، لان الرئيس عون لم يدل بأي موقف او تصريح حول موضوعي الحكومة ومفاوضات الترسيم”، وتابع “الرئيس عون لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفي او مذهبي في أي من المواضيع المطروحة، بل ان مواقفه تفرضها دائما المصلحة الوطنية العليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة