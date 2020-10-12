اليمن: خروقات للعدوان بالحديدة وغارات لطيرانه على عدة محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأحد 20 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن غارات على مديريات رحبة والعبدية وماهلية و4 غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب و4 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة بني معين في مديرية سحار وغارة على الملاحيظ في مديرية الظاهر بصعدة وغارتين على مديرية حرض في محافظة حجة”.

من جهة ثانية، أوضح المصدر انه “في الحديدة ارتكب العدوان أكثر من 116 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية”، ولفت الى انه “من بين خروق العدوان غارة لطائرة تجسسية على التحيتا و تحليق 16 طائرة بين حربية وتجسسية في أجواء الفازة وحيس والتحيتا”، وأضاف أن “خروق العدوان شملت، 17 خرقا بقصف مدفعي و82 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

هذا وقد أصيب مواطن يمني بجروح بنيران حرس الحدود السعودي في مدرية شجا بصعدة.

المصدر: موقع انصار الله