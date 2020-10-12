خضر عدنان: كل ساعة يتأخر فيها الاحتلال بالافراج عن الأسير الأخرس سيخسر أكثر

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فسطين خضر عدنان إن “كل ساعة يتأخر فيها الاحتلال الإسرائيلي في الافراج عن الأسير ماهر الأخرس سيخسر أكثر”.

وأضاف عدنان الاحد أن “الساعات القادمة خطيرة وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد”، وأكد أن “الفعاليات والوقفات التضامنية مع الأسير الأخرس تؤكد أننا على قلب رجل واحد”.

ولفت عدنان إلى أن “جلسة المحكمة العسكرية الاسرائيلية يوم غد الاثنين هي فرصة للاحتلال للنزول عن الشجرة”، ودعا “الجهات الدولية، أن تعيد حساباتها وتتعامل بحيادية مع قضية الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم