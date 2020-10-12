لبنان: إقفال محاكم البترون وزغرتا والمنية والقبيات لأسبوع

قرر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد إقفال محاكم البترون، زغرتا، المنية، والقبيات، وذلك في ضوء قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال بعض المناطق في لبنان، ومنها عدد من الأحياء في مدينة طرابلس وبلدات وقرى في محافظة لبنان الشمالي.

وجاء قرار رعد بعد التشاور مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

وبالنسبة لباقي المحاكم في الشمال، أعلن رعد أن العمل فيها سيكون عاديا “مع الأخذ في الاعتبار عدم حصول محاكمات غيابية خلال هذه الفترة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام