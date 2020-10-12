مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 11-10-2020

عشيةَ الاثنينِ المتشابكِ بملفاتِه وقضاياه ، انطلقت الاتصالاتُ السياسيةُ حولَ الازمةِ الحكوميةِ واولى ثمارِها لقاءانِ مُحدّدان ، الاولُ بينَ رئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون ورئيسِ تيارِ المستقبل سعد الحريري في قصر بعبدا ، والثاني في عينِ التينة بينَ الحريري ورئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري. وفي يومِ الاثنينِ ايضا ، تَحدي وزارةِ التربيةِ والطلابِ والاهالي معَ انطلاقِ التعليمِ في المدارسِ الرسميةِ وحصراً بصفوفِ الشهادات. وايضاً غداً الاثنين ، مئةٌ وتسعٌ وستونَ قريةً وبلدةً تنفذُ قرارَ الاقفالِ الجزئي في تجربةٍ تتجددُ للاسبوعِ الثاني قبلَ ان يتسنى تقييمُ الاسبوعِ الاولِ منها..

وسطَ هذا المشهدِ المزدحم، ينتظرُ المواطنُ أكلَ العنب، والوصولَ الى نتائجَ تفقأُ عينَ الازمات، وتُسرِّعُ حلولاً تنقلُ البلدَ الى مواجهةٍ افضلَ مع الضغوطِ والحصار. ولكن، هل سيقبلُ القابضونَ الحقيقيونَ على خناقِ اللبنانيينَ باجتراحِ الحلول؟ وهل سيخففُ البعضُ من مستوى ارتهانِهم وتجرُّؤِهم بتقييدِ مصيرِ الوطنِ الى المجهول؟؟

في التاليف، الوقتُ المتاحُ بينَ الاثنينِ والخميس – اي يومِ الاستشارات – مساحةٌ لبلورةِ خريطةِ المواقفِ من شكلِ الحكومةِ وطبيعتِها ومُهمتِها ، والمؤكدُ انه يَصعُبُ التنبُّؤُ والتوقعُ من الانَ بالنتائج : فهل يَخرُجُ هذا الملفُ من دائرةِ المناوراتِ الى الجديةِ المطلوبةِ لانهاءِ ازمةِ الحكومة؟ وهل سيكونُ هناكَ من يحملُ العصا من وسطِها من دونِ هضمِ الحقوقِ كي لا تتعمقَ الازمة؟؟.

في اميركا ، عصا الانتخاباتِ تلاحقُ دونالد ترامب ، المتمسكِ بسيناريوهاتِه لتوتيرِ الداخلِ مقابلَ خصمِه الديموقراطي جو بايدن المتقدمِ في استطلاعاتِ الراي. ومن فمِ المديرِ السابقِ للCIA جون برينان اتهاماتٌ مباشرةٌ لترامب بتغطيةِ جريمةِ وليِّ العهدِ السعودي محمد بن سلمان بحقِّ الصحافي جمال خاشقجي، من منطلقِ ما سماها المصالحَ الاستراتيجيةَ بينَ الاثنين التي تساوي لدى ترامب عقد الصفقات لا اكثر.

المصدر: قناة المنار