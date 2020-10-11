شركة النفط اليمنية: دخلنا مرحلة انهيار الخدمات نتيجة احتجاز العدوان للسفن النفطية

قال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمينة عمار الأضرعي الأحد “إننا الآن ندخل في الساعات الأولى لانهيار القدرات التشغيلية للخدمات نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود من قبل قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن”.

وأوضح الأضرعي أن “6 سفن وقود تجاوز احتجازها من قبل العدوان نصف عام”، وأشار إلى أن “خسائر سفن الوقود المحتجزة حاليا من قبل العدوان تجاوزت 150 مليون دولار”، وأضاف “2 مليار دولار خسائر شركة النفط في دراسة أولية إزاء الإجراءات التعسفية بحق سفن الوقود منذ بدء العدوان”.

وأكد الاضرعي أن “الأمم المتحدة إذا لم تقم بواجبها إزاء احتجاز السفن قبالة جيزان فسنواجه كارثة لها تداعيات خطيرة”، وتابع “نفذنا أكثر من 550 وقفة احتجاجية والعالم لم يعر لنا أي اهتمام”، واوضح أن “ما كان يصل من الوقود عبر البر لا يغطي 10% وحاليا تم منع وصوله”.

المصدر: موقع انصار الله