شري: للإسراع بدفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن حريق الطريق الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2020 - 17:44

شري: للإسراع بدفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن حريق الطريق الجديدة

منذ 49 mins 11 October، 2020
امين شري
لبنان

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب أمين شري “آلمنا جدا وأحزن قلوبنا جميعا ما منيت به بيروت ولبنان من خسارة جسيمة بفقدان أرواح عزيزة في حادثة الحريق المؤسف في الطريق الجديدة”.

وأضاف شري الاحد “انني وإذ أتقدم من أهلنا الأعزاء في بيروت، بأسمى آيات العزاء والمواساة، أسأل الله للذين قضوا الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل”، وتابع “إذ أثمن مبادرة وزير الصحة باصدار توجيهاته بمعالجة الجرحى على نفقة الوزارة، فإني أناشد الهيئة العليا للاغاثة الإسراع في دفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحريق تخفيفا لمعاناة أهلنا وبلسمة لجراحهم”.

واكد شري “ستبقى بيروت وأهلها ملتقى لجميع اللبنانيين، وبوتقة وطنية للمحبة والخير والسلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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